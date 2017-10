Gratis app regelt het leven na een scheiding

In België loopt zowat één huwelijk op de drie op de klippen. Vaak zijn hierbij kinderen betrokken en moeten gescheiden ouders hun ouderrol reorganiseren. Dat loopt echter niet altijd van een leien dakje. Zo blijkt uit vroeger onderzoek van de Universiteit Antwerpen dat een op de vier gescheiden ouders niet meer met elkaar over de kinderen spreekt. 28,5 procent doet dat minder dan één keer per maand. 43 procent van de gescheiden ouders neemt nooit samen een grote beslissing over de kinderen en 40,5 procent doet dit minder dan één keer per maand. Om kinderen en ouders na een echtscheiding te helpen communiceren met elkaar, ontwikkelden onderzoekers van de Universiteit Antwerpen de applicatie KiT (Keep in Touch). De gratis app, de eerste voor gescheiden ouders en hun kinderen, wil alle betrokken partijen helpen om het leven in twee verschillende huizen praktisch te regelen.

In één oogopslag

“KiT bevat verscheidene functies”, vertelt onderzoeker Kim Bastaits (UAntwerpen). “Zo is er de kalender waarin de ex-partners en de kinderen afspraken kunnen toevoegen, voor zichzelf of voor een ander gezinslid."



"In één oogopslag wordt ieders planning duidelijk: van doktersafspraken over vakantieregeling tot sportwedstrijden. Het prikbord maakt het makkelijk om berichten en foto’s met elkaar te delen, zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er gebeurt in het leven van de anderen.”



De app beschikt ook over een checklist en een chatfunctie en er is ook het informatieluik, waar je alles vindt over uit elkaar gaan en wat daarbij komt kijken. Ook kinderen vinden er informatie op hun maat. De app is vandaag te downloaden voor iOS of Android.