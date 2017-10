In het universitair ziekenhuis van Leuven waren kinderen vandaag welkom samen met hun knuffel. Het gerenomeerde Gasthuisberg was voor een dag een Teddybeerziekenhuis. Dat is een initiatief van de studenten geneeskunde om kinderen op een plezierige manier kennis te laten maken met een plek die misschien een beetje afschrikt.