Mugabe wordt dan toch geen ambassadeur van WHO

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de eerste Afrikaanse directeur-generaal van de WHO, benoemde Mugabe eerder deze week tot goodwill-ambassadeur van de WHO. De 93-jarige president van Zimbabwe moest zijn invloed in Afrika aanwenden om een betere aanpak van niet-overdraagbare ziektes als kanker en diabetes in te bewerkstelligen.

Maar de benoeming leidde wereldwijd tot verbijsterde reacties. Mensenrechtenorganisaties, de Zimbabwaanse oppositie en verschillende buitenlandse regeringen uitten felle kritiek. Ze wezen erop dat de gezondheidszorg in Zimbabwe er alleen maar op achteruit is gegaan tijdens het 37 jaar durende autoritaire bewind van Mugabe.

Als gevolg van de kritiek krabbelt Tedros nu terug. "De voorbije dagen heb ik nagedacht over mijn benoeming van president Robert Mugabe als goodwillambassadeur", laat hij weten hij in een mededeling op de website van de WHO. "Als gevolg daarvan heb ik de benoeming herroepen". Hij zegt dat hij dat doet "in het belang van de WHO".