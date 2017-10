Kan Sloveense "president Instagram" zijn ambtstermijn verlengen?

Pahor, een sociaaldemocratische ex-minister, werd in 2012 met een comfortabele meerderheid van 67,2 procent verkozen tot president. Volgens een peiling van vrijdag van de krant Delo zou Pahor 54,8 procent van de stemmen halen. Zijn belangrijkste rivaal Marjan Sarec, een partijloze ex-actrice, zou 21 procent halen. In totaal dingen negen kandidaten mee naar het presidentschap.

De linkse Borut Pahor is de grote favoriet om zichzelf op te volgen als president, een functie die in Slovenië voornamelijk protocollair is. Als geen kandidaat een meerderheid haalt, wordt binnen de drie weken een tweede ronde georganiseerd.

"President Instagram"

De 53-jarige Pahor, die als bijnaam "president Instagram" heeft, is er tijdens zijn presidentschap in geslaagd om zich een modern imago aan te meten en spant zich in om direct contact te hebben met de bevolking. Critici en commentatoren geven hem daarom vaak de stempel van "populist". Hij heeft 40.000 Instagram-volgers en post vaak persoonlijke foto's. Mikan Kucan, de eerste president van Slovenië sinds het land in 1991 onafhankelijk werd, beschuldigt Pahor er daarom van de functie van president te "banaliseren".