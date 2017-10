Russische oppositieleider Navalny is vrijgelaten

In alle vroegte, ver weg van het oog van de camera's, is de belangrijkste Russische oppositiepoliticus vrijgelaten. Op Instagram schrijft Navalny zelf over zijn vrijlating. "Op 20 dagen heb ik 20 boeken gelezen, heb ik enkele woorden Kirgizisch geleerd en 80 liter thee gedronken." Hij roept meteen op tot een oppositiebijeenkomst in Astrachan, in het zuiden van Rusland, waar hij ook zelf zal spreken: "Ik ben klaar om aan het werk te gaan."

Navalny belandde al verschillende keren in de cel, omdat hij had opgeroepen tot betogingen, waarvoor de stad geen toestemming had gegeven. De laatste keer was begin deze maand, naar aanleiding van een betoging in Nizjnij Novgorod. De stad had de oppositiebijeenkomst eerst goedgekeurd, maar later opnieuw illegaal verklaard.