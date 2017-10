In Brussel is dit weekend Veggie World gehouden, een beurs die een veganistisch leven promoot; met enkel plantaardige producten. Dus ook geen eieren of koeienmelk, die in de vegetarische keuken wel mogen. In vegan kleding of handtassen worden dan weer geen materialen gebruikt waarvoor dieren gedood moeten worden. Zo'n 5.000 mensen vonden dit weekend de weg naar Veggie World, dat voor het eerst in ons lang georganiseerd werd.