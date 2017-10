"Insyriated" beste film op het Festival van de Historische Film in Waterloo

De film behandelt de overlevingsdrang van een familie die zo goed als opgesloten zit in een flat tijdens de Syrische burgeroorlog, en waar de vrouw des huizes met ijzeren hand haar familie verdedigt en organiseert. De meeste prijzen gingen naar de Poolse prent "Hatred" van Wjciech Smarzowski. De hoofdaktrice in die film, Machalina Labacz, werd uitgeroepen tot beste aktrice. De mannelijke onderscheiding ging naar de veertienjarige Igor Van Dessel in de film "L'Echange des Princesses". De publieksprijs ten slotte ging naar "La Passion d'Augustine".