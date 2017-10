"Stop met staren naar mensen met psoriasis"

In het amateurfilmpje dat is opgedoken op social media is te zien hoe actrice en zangeres Eline De Munck woest tekeer gaat tegen een serveerster, omdat die per ongeluk iets gemorst heeft over haar kleren. De reacties op internet waren niet mals, maar het filmpje was in scène gezet. Op die manier wordt het startschot gegeven van de campagne “Psoriasis, en dan? Stop met staren”.

De Psoriasis Liga Vlaanderen wil hiermee aankaarten dat veel mensen niet weten wat psoriasis is en dat de ziekte nog steeds in een taboesfeer zit. Eline De Munck is het gezicht van de campagne. “Mensen met psoriasis krijgen heel vaak negatieve aandacht. Staren en negatief doen is helemaal niet nodig”, zegt ze in “Van Gils en Gasten”.

Veel mensen schamen zich

Psoriasis is een auto-immuunziekte die de huid aantast. Typisch zijn de rode schilferende plekken op de huid, die kunnen jeuken en pijn doen. In België lijden zo’n 300.000 mensen aan de ziekte. Er bestaan allerlei behandelingen en middeltjes om de symptomen te verlichten, maar tot nog toe is psoriasis niet te genezen. Veel mensen met psoriasis schamen zich voor de huidproblemen die ermee gepaard gaan.

Bij psoriasis zal het afweersysteem antistoffen produceren tegen de eigen huidcellen. Daardoor gaat de huid zich te snel vernieuwen en ontstaan er schilfers. Bij normale mensen vernieuwt de huid zich maar om de maand, bij mensen met psoriasis is dat ongeveer elke 4 tot 6 dagen. De huid zal ook gaan ontsteken wat zorgt voor de rode, jeukende plekken.

© VOISIN/PHANIE - creative.belgaimage.be

Psoriasis wordt erger door stress

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is psoriasis niet besmettelijk. De ziekte wordt veroorzaakt door defecten in bepaalde genen en is dus erfelijk overdraagbaar. Al is nog niet helemaal bekend welke genen daarvoor verantwoordelijk zijn. En het is even goed mogelijk dat de ziekte nooit doorbreekt. Zo kan je drager zijn zonder dat je het weet.

Niet alleen erfelijke factoren, maar ook omgevingsfactoren spelen een rol. Zo zijn er een aantal "triggers" die de ziekte kunnen laten doorbreken. Stress zou een grote boosdoener zijn, maar ook bepaalde geneesmiddelen, verwondingen van de huid, bepaalde infectieziekten, alcohol en roken. De ziekte breekt meestal door tussen je 15e en 30e verjaardag. De symptomen worden meestal afwisselend erger en weer beter. Mensen op vakantie hebben er bijvoorbeeld dikwijls minder last van, omdat ze minder stress hebben. Maar ook de warmte van de zon en UV-straling kunnen de symptomen verlichten.