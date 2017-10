Adriaan Debergh wint wedstrijd van Bring Your Own Beamer en verovert plek op Lichtfestival

Maak een lichtprojectie in 3D voor een gigantische abstracte boom in hout met tal van schuine vlakken: dat was de opdracht voor 10 kunstenaars die vrijdag aan de wedstrijd videomapping in het kader van Bring Your Own Beamer in Gent hebben deelgenomen.

De jury koos Adriaan Debergh (25) uiteindelijk tot winnaar. "Ik heb een projectie gemaakt op basis van steampunk", vertelt hij aan VRT NWS. "Dat is een subgenre van de sciencefiction met veel industriële elementen in, zoals radertjes en pompen. De beelden stonden in een nauwe relatie met elektronische muziek die ik tijdens de projectie speelde."

Net als de andere kandidaten kreeg Debergh alle vrijheid voor zijn ontwerp. "Op voorhand kregen we enkel te horen dat we een projectie voor een boom moesten maken en dat die niet langer dan 6 minuten mocht duren."

(Lees voort onder foto)