Bart Hollanders ("Randy Paret") heeft eerste filmhoofdrol beet, in "IBIZA"

De opnames zijn momenteel bezig op Ibiza. Bart Hollanders is mede-oprichter van de theatergroep FC Bergman, maar hij is bij het grote publiek vooral bekend van zijn rol als Randy Paret in de Vier-reeks "Callboys".



Ook Flor Decleir, Ella June Henrard, Mathieu Sys, Lize Feryn, Jeroen van Dyck, Frances Lefebure, Filip Peeters en de hiphopper Halve Neuro spelen mee in de film. Regisseur Dries Vos maakte eerder onder meer "Biker boys" en "Allemaal familie".

"In "IBIZA" krijgt het hoofdpersonage Tom (Bart Hollanders) een aantal klappen te verwerken", legt Yoshi Aesaert, CEO van Marmalade, uit. "Dat zorgt voor een metamorfose. "IBIZA" gaat over het leven! De boodschap voor mij is duidelijk: "carpe diem"! Net dat willen we in deze film op een grappige en gevoelige manier tot uiting brengen. Het is fantastisch om met deze ploeg opnames te doen op Ibiza. De beelden zijn ongelofelijk mooi!"