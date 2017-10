Geens komt tekst en uitleg geven over onderzoek naar Bende van Nijvel in commissie Justitie

Het onderzoek naar de misdaden van de Bende kent sinds afgelopen weekend een stroomversnelling nadat "de Reus" van de bende mogelijk is geïdentificeerd. Gisteravond was er op het kabinet van Geens spoedoverleg tussen de minister en de procureurs-generaal over de zaak.

De commissieleden zullen morgen aan de minister kunnen vragen wat dat gesprek heeft opgeleverd. Andere mogelijke punten zullen zijn: de komst van een wettelijke regeling voor kroongetuigen/spijtoptanten en de vraag of het onderzoek zal overgeheveld worden van Charleroi naar Vlaanderen.