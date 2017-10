Canvas zendt "Blue planet II" uit vanaf 2 januari, bekijk hier de trailer

Voor de reeks waren er meer dan 125 expedities, verspreid over 39 landen, in "het grootste leefgebied op aarde". De opnames duurden meer dan 4 jaar en in totaal was er 6.000 uur onderwatermateriaal beschikbaar waaruit de makers de uitzendingen moesten destilleren. Er werd gebruikgemaakt van de meest innovatieve technieken om het leven onder water in beeld te brengen. De documentairemakers zijn er onder meer in gslaagd om camera's te bevestigen op de rug van orka's in de oceaan.