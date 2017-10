Catalaanse parlement komt donderdag bijeen om stappen tegen Grondwetsartikel 155 te  bespreken

Lluís Corominas, woordvoerder van de regerende coalitiepartij Junts pel Sí, heeft bevestigd dat het voorstel voor de plenaire zitting wordt gesteund door de links-radicale partij CUP. Beide partijen hebben het Bureau ook verzocht een onderzoek te starten naar de mogelijke wettelijke maatregelen om te reageren tegen de agressie van Madrid en om de Catalaans instellingen te verdedigen.

De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft zaterdag aangekondigd dat de regering artikel 155 van de grondwet wil activeren om de autonomie van Catalonië te beperken. Die maatregel, die volgende week nog door de Senaat moet worden bekrachtigd, stoot op fel protest in Catalonië.

Corominas heeft Spanje ervan beschuldigd te handelen als "een dictatuur" en noemt het gebruik van artikel 155 een "een ongeziene daad van ongrondwettelijk geweld". "In dit parlement zullen we niet kunnen debatteren of stemmen zonder toestemming van Madrid", stelde de minister. "Dat is geen democratie."

De CUP heeft haar aanhangers vandaag opgeroepen tot "massale burgerlijke ongehoorzaamheid". De partij bestempelt de plannen van premier Rajoy als "de grootste daad van agressie tegen de burgerlijke, individuele en collectieve rechten van het Catalaanse volk", sinds de dictatuur van Francisco Franco".