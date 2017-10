De robotfoto's van de Bende van Nijvel ontleed

1. De REUS

De man waar het dit weekend allemaal om draaide, is de zogenoemde "Reus" van de Bende van Nijvel - of nummer 19 op de robotaffiche. Hij kreeg die naam door zijn grootte. Hij werd gelinkt aan de overvallen in Overijse en Eigenbrakel in 1985 - maar tot op de dag van vandaag is het niet duidelijk of er één of meerdere reuzen figureerde in de bende - zo werden onder andere robotfoto 8, 12, 10 en 14 in het verleden al eens de "Reus" genoemd.

Zijn beschrijving? Een man van 30 à 35 jaar oud, die 1m90 groot was en slank gebouwd. Hij zou voornamelijk verantwoordelijk geweest zijn voor het verzamelen van de buit. Een detail? Hij droeg een machinegeweer.