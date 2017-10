Eindelijk Europees akkoord over detachering: sociale dumping aan banden gelegd?

Bedrijven die in een ander land actief zijn met hun eigen personeel, vallen onder de zogenaamde detacheringsregels. Bij ons zijn er in de bouwsector veel Oost-Europese bedrijven actief, met hun eigen personeel. Belgische bouwbedrijven klagen over oneerlijke concurrentie, omdat een Poolse bouwvakker goedkoper is dan een Belgische. Het voorstel van Europees commissaris voor Werk Marianne Thyssen, dat aanvaard is door de lidstaten, voert de verplichting in om aan buitenlandse gedetacheerde werknemers hetzelfde loon (en andere voordelen) te geven als aan Belgische werknemers. Aan de sociale zekerheidsbijdragen, die in vele landen lager zijn dan in België, verandert er niets.



Thyssen had ook voorgesteld om de maximumduur van detachering te beperken tot 24 maanden. Frankrijk, Duitsland, België en Nederland wilden daar 12 maanden van maken. Dat was dan weer onaanvaardbaar voor landen uit Centraal- en Oost-Europa. In de uiteindelijke compromistekst staat dat detachering in principe 12 maanden duurt, maar na een gemotiveerd verzoek van een onderneming verlengd kan worden tot 18 maanden. Vooral de Franse president Macron, die hiervoor tijdens de verkiezingscampagne gepleit had, was het belangrijk dat "12" in de tekst kwam.



De onderhandelingen hadden veel weg van een koehandel. Landen met een belangrijke transportsector, uit Centraal- en Oost-Europa probeerden de garantie te krijgen dat de nieuwe regel "gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek" niet gaat gelden voor vrachtwagenchauffeurs op doorreis. Dat wordt in principe niet geregeld in de wettekst over detachering, maar in een andere wettekst waarover apart onderhandeld wordt. De Europese Commissie heeft een verklarende tekst opgesteld om de landen in kwestie gerust te stellen. Lidstaten krijgen ook 3 jaar de tijd om de nieuwe detacheringsregels in te voeren (normaal is dat maar 2 jaar), en ondernemingen zullen de nieuwe regels pas na 4 jaar moeten toepassen. Ook dat was een toegeving aan de landen van Centraal- en Oost-Europa. Toch lieten Hongarije, Litouwen, Letland, Polen, Ierland, Kroatië en het Verenigd Koninkrijk dat ze niet konden instemmen met de tekst, maar ze waren in de minderheid.