Meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers op de snelweg heeft geen autogordel om

Een gordel dragen in de auto is nog altijd niet vanzelfsprekend voor iedereen. Dat blijkt uit de pv's van 158 dodelijke ongevallen die Vias onderzocht heeft. "De gordeldracht is de laatste 15 jaar positief geëvolueerd, volgens onze laatste gedragsmeting draagt bij 92 procent van de mensen zijn gordel," zegt Stef Willems van Vias. "Maar dat betekent wel dat nog altijd een grote groep mensen géén gordel draagt."

Vias blijft dus hameren op de autogordel, en campagnes zullen nodig blijven. "Als je de dodelijke ongevallen bekijkt, dan merk je toch duidelijk dat een gordeldragen van levensbelang is, dus we moeten blijven herhalen dat de gordel levens kan redden."