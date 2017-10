Ex-president Jimmy Carter wil bemiddelen met Noord-Korea

Hij wil als gezant van Donald Trump naar Pyongyang afreizen om de opgelopen spanning tussen beide landen te doen afkoelen. Carter is niet aan zijn proefstuk toe. In de jaren negentig ging hij al eens in opdracht van Bill Clinton naar Noord-Korea en bereikte toen een akkoord over het atoomprogramma met Kim Il-Sung. Carter heeft al contact opgenomen met de veiligheidsadviseur van Trump maar wacht nog op een antwoord. Carter beseft dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un onvoorspelbaar is, en dat het Westen de Chinese invloed op zijn gedragingen overschat.