Groep Herstal roept een bijzondere ondernemingsraad bijeen

Sinds vrijdagmorgen blokkeren leden van de socialistische vakbond de toegang tot de fabriek. De productie van wapens is stilgevallen. Gesprekken tussen directie en bonden hebben totnogtoe niets opgeleverd. De christelijke vakbond doet niet mee omdat hij werk verkiest boven wat hij noemt "dubbelzinnige eisen". Maar de socialisten zijn erg militant. Begin oktober hielden ze al een staking die volle negen dagen duurde. De groep Herstal kwam in opspraak nadat de Waalse regering 25 verkoopsvergunningen had toegekend voor onder meer Saoedi-Arabië. Dat schendt op grove wijze de mensenrechten in Jemen.