Het abc van de Bende van Nijvel

A | Aalst

Op 9 november 1985 vond de laatste, maar ook bloedigste overval van de Bende van Nijvel plaats. De Bende overviel de Delhaize van Aalst, in Oost-Vlaanderen. Acht mensen kwamen daarbij om het leven, waaronder ook twee kinderen. David Van Steen overleefde de schietpartij, maar zijn ouders en zus kwamen toen om het leven. David was op dat moment negen jaar oud. Na de overval in Aalst werd het volledig stil rond de Bende en het mysterie leeft tot op de dag van vandaag verder.

B | Bouhouche & Beijer

Zowel Bouhouche als Beijer werden in 1995 veroordeeld voor verschillende misdaden, waaronder twee moorden. De twee werden verschillende keren in verband gebracht met de Bende van Nijvel, maar hebben dat altijd ten stelligste ontkend. Bouhouche stierf in 2005, Beijer leeft nog.

Madani Bouhouche en Robert Beijer waren allebei rijkswachter in België. Beiden verlieten in 1983 de rijkswacht en samen richtten ze een privé­detectivebureau op. Een jaar later stapte Bouhouche uit het detectivebureau en startte hij een wapenwinkel.

C | Christian De Valkeneer

Christian De Valkeneer is procureur-generaal in Luik. Sinds 2013 is hij het hoofd van het onderzoek tegen de Bende van Nijvel. Lees hier zijn interview met VRT NWS.

D | Groep Diane

De Groep Diane was het elitekorps van de rijkswacht, die destijds nog bestond naast de politie. De Groep Diane werd opgericht in 1972 als voorloper van de speciale eenheden van de politie. De naam "Diane" is een verwijzing naar de Griekse godin van de jacht. De groep moest een antwoord bieden op een reeks bloedige terreuraanslagen in Europa. Bij de hervorming van de rijkswacht in 1992 was de naam "Diane" voorgoed verleden tijd: van toen werd er gesproken over het Speciaal Interventie-Eskadron.

E | Extreemrechts

Onderzoekers zijn nagegaan of er een verband was tussen de bende en extreemrechts, en in het bijzonder de rol van een aantal (ex-)rijkswachters, zoals Bouhouche en Beijer. Maar ook de rol van Martial Lekeu, een ex-rijkswachter die bij de drugssectie van de Brusselse BOB én bij de Groep Diane zat, en de rol van groep G werd nagegaan, een groep extreemrechtse rijkswachters die gerekruteerd werden door het Front de la Jeunesse. Ook een andere extreemrechtse groep, Westland New Post, kwam daarbij in het vizier. Maar de verdenkingen zijn nooit bewezen.

F | Freddy Troch

Toen de Bende van Nijvel een overval had gepleegd op de supermarkt van Delhaize in Aalst in 1985, werd opnieuw een onderzoek opgestart in Dendermonde. In Charleroi liep op dat ogenblik al een onderzoek naar andere misdrijven van de bende. Freddy Troch was op dat moment onderzoeks­rechter in Dendermonde en hij werd aangesteld als verantwoordelijke voor het dossier. Maar enkele jaren later moest Troch het dossier over de Bende overhevelen naar Charleroi. Volgens de parlementaire onderzoekscommissie was een van de pijnpunten van het hele onderzoek dat de verschillende parketten naast elkaar werkten en weigerden samen te werken.

G | Gladio

Gladio is een geheim netwerk dat in de jaren vijftig opgericht is in het westen van Europa. Op dat moment is het Koude Oorlog en de bedoeling is dat Gladio een verweermiddel is tegen een mogelijk bezetting door troepen uit de Sovjetunie. Het bestaat zowel uit burgers als militairen. De Belgische tak is opgericht door de militaire inlichtingendienst en de staatsveiligheid.

In 1990 zeggen zowel eerste minister Wilfried Martens (CD&V) als minister van Landsverdediging Guy Coëme (PS) dat het bestaan van het Gladio-netwerk nooit officieel is meegedeeld aan hen. Hierna wordt beslist om Gladio op te doeken. Men komt echter nooit te weten wie er deel van uitmaakte. Er wordt ook geen relatie ontdekt tussen Gladio en terroristische activiteiten of extreemrechts. Men weet dus niet of er een verband is tussen leden van Gladio en de Bende, wat wel gesuggereerd werd.