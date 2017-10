Historisch momentje: de laatste Belgische munten worden vandaag geslagen bij de Koninklijke Munt

De Koninklijke Munt van België sloeg in 1832 voor het eerst Belgische muntstukken. Eerst franken, en vanaf eind jaren '90 euro's. Maar de laatste jaren zijn er veel minder munten nodig, omdat mensen meer elektronisch betalen. En dus vindt de overheid het te duur om de productie van munten zelf te blijven doen.

De muntstukken zullen voortaan bij een privébedrijf geslagen worden, wellicht in het buitenland. Maar welk bedrijf dat wordt, is nog niet belist. Tot het zover is, zullen er geen Belgische muntstukken meer gemaakt worden. De productie van speciale uitgaven en herinneringsmunten was een tijdje geleden al stopgezet.

De 43 personeelsleden van de Koninklijke Munt blijven aan de slag bij de overheidsdienst financiën en zullen daar een andere taak krijgen.