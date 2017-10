Homoseksuele zanger opgepakt (en mogelijk vermoord) in Tsjetsjenië

"Eind augustus hebben we bevestiging gekregen dat Zelimkhan Bakaev door de autoriteiten in Tsjetsjenië is opgepakt omdat ze hem van homoseksualiteit verdenken." Met die woorden heeft Igor Kochetkov van het Russian LGBT Network de verdwijning van de jonge zanger op een persconferentie in Moskou voor het eerst openlijk in verband gebracht met de heksenjacht op homoseksuele mannen die de Russische deelrepubliek nu al bijna een jaar (op)voert.



Bakaev liet voor het laatst iets van zich horen op 8 augustus toen hij in Grozny was, de hoofdstad van Tsjetsjenië. Hij was daar nauwelijks enkele uren eerder naartoe gereisd voor het huwelijk van zijn zus. Enkele dagen later ontving zijn moeder een bericht verstuurd met zijn telefoonnummer waarin stond geschreven dat hij naar het buitenland zou trekken. Volgens zijn vrienden is het weinig waarschijnlijk dat hij het bericht zelf schreef omdat hij wegens schulden de grens niet over mag.

Duitsland

Eind september dook een video op YouTube op waarin een man is te zien die beweert dat hij Bakaev is en dat hij veilig en wel in Duitsland zit. De officiële media in Tsjetsjenië pikten het filmpje op als bewijs dat hij wel degelijk naar het buitenland is vertrokken. LGBT-activisten twijfelen echter aan de authenticiteit van de beelden, onder meer omdat blikjes van een energiedrank zijn te zien die enkel in Rusland te koop zijn. Ook het meubilair zou van Russische makelij zijn.

Volgens NewNowNext is Bakaev enkele uren na zijn arrestatie vermoord. De LGBT-nieuwssite schrijft dat op basis van een vertrouwelijke bron. In een reactie aan VRT NWS kan het Russian LGBT Network dat nieuws echter niet bevestigen. "We weten enkel dat hij is verdwenen en dat de autoriteiten geen enkele actie ondernemen om hem te vinden", zegt een woordvoerder.

Toen ik Tsjetsjenië verliet, kon ik amper nog kruipen

Maksim Lapunov

Nog tijdens de persconferentie heeft voor het eerst een homoseksuele man openlijk getuigd over zijn opsluiting en marteling in Tsjetsjenië. Maksim Lapunov zei dat hij bijna de hele tijd in een kelder zat opgesloten waar hij verse bloedvlekken op de vloer zag. "Ze bleven me slaan, ze schreeuwden dat ik homoseksueel was en dat mensen als ik de dood verdienen", zei hij. "Toen ik Tsjetsjenië weer verliet, kon ik amper nog kruipen."