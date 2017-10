Hongarije herdenkt de mislukte opstand van 1956 tegen de Sovjets

De oppositiepartijen doen niet mee en houden hun eigen plechtigheden. Het is uitkijken of Orbán een mildere toon zal aanslaan dan wel zijn nationalistische retoriek nog zal opschroeven. Het gaat al jaren stroef tussen Boedapest en de Europese Unie. Zo weigert Orbán ook maar één vluchteling op te nemen, al voorziet het Europees spreidingsplan wel in enkele honderden. Ook de VS zien met toenemende zorg de autocratische regeerstijl van Orbán aan, zeker na zijn voornemen om de miljardair George Soros te vervolgen en zijn Europese Universiteit te sluiten. Dat is uiteindelijk onder zware Duitse druk niet doorgegaan. Intussen is wel een zwarte lijst van acht buitenlandse joernalisten bekendgemaakt.