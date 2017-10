Indonesische stafchef mocht de Verenigde Staten niet binnen, excuses van VS-diplomaten

De Amerikaanse ambassade in Jakarta heeft "oprechte spijt betuigd" en "verontschuldigingen aangeboden" voor het incident van zaterdag. Toen had de Amerikaanse stafchef generaal Joseph Dunford zijn Indonesische collega generaal Gatot Nurmantyo uitgenodigd voor een conferentie over de bestrijding van terrorisme.

Toen generaal Nurmantyo en zijn vrouw zaterdag op een vliegtuig richting de Verenigde Staten wou stappen, kregen ze echter te horen dat ze geen toestemming kregen om de VS binnen te komen en dat van de Amerikaanse grens- en dounadienst. Waarom dat zo is, is niet duidelijk.

Wel reageerde het Pentagon achteraf erg misnoegd. De ambassade in Jakarta zegt nu dat "generaal Nurmantyo zonder enige beperking vrij in en naar de VS mag reizen en dat hij uiterst welkom is op de conferentie in Washington".

Indonesië reageert zonder commentaar op het incident, maar dat komt wel heel erg ongelegen. Het land is al decennia een van de belangrijkse bondgenoten van de Verenigde Staten in Zuidoost-Azië. Het is het op drie na meest bevolkte land ter wereld en het land met de grootste aantallen moslims. Indonesië speelt een belangrijke rol in het inperken van moslimextremisme in Zuidoost-Azië en de VS kan het zich dus niet veroorloven om Jakarta tegen het hoofd te stoten.