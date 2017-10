Iraanse VUB-professor hervat hongerstaking na terdoodveroordeling

De 45-jarige man werd in april gearresteerd en opgesloten in de Evin-gevangenis in Teheran. Toen de prof in mei niet kwam opdagen om les te geven aan de VUB, namen zijn Belgische collega’s contact op met zijn vrouw. Zij kon hen enkel vertellen dat haar man werd verweten samen te werken met 'vijandelijke staten', die niet bij naam genoemd werden.