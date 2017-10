Isolde Lasoen heeft debuutplaat "Cartes postales" klaar: "Hierin heb ik lief, leed en fortuin gestopt"

Orchestraal en bij momenten bombastisch en psychedelisch: zo omschrijft Isolde Lasoen in "Van Gils & Gasten" op Eén "Cartes postales", haar eerste soloplaat met vooral Franse nummers. "Drie jaar geleden heb ik al eens een EP uitgebracht, maar dat was losser en snel snel gemaakt. Hier hier heb ik lief, leed en fortuin gestopt."

De titel van het album haalde ze uit een erotisch boek. "Het was zondagmiddag. Ik was aan het schrijven, maar ik vond geen inspiratie. Ik keek wat rond in fotoboeken en merkte dit boek op. Het is niet van mij, maar het stond daar al 10 jaar en ik wou er toch eens in kijken."

Lasoen ontdekte dat Franse postkaarten staan voor keiharde porno uit de Belle Epoque. "Als je vroeger zulke postkaarten wou, moest je in de winkel om Franse postkaarten vragen. Dan haalde men zulke kaarten boven. Ik vond dat tof en mysterieus. Het past ook goed bij de Franse taal. Ook Serge Gainsbourg speelde vaak met dubbele bodems en pikante teksten die tegelijk naïef klonken. Dat heb ik ook in de teksten en de muziek gestopt."