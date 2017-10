Kunstfotograaf David LaChapelle: "De inspiratie komt van een hogere plaats, een hoger bewustzijn"

Recent werk van de Amerikaanse glamourfotograaf David LaChapelle is op twee plaatsen te zien: in de Brusselse Galerie Maruani Mercier, en vanaf zaterdag ook in het Bam-Museum van Bergen. Hij is vooral bekend van celebrity-foto's in felle kleuren, en campagnes voor modemerken. Maar de laatste jaren ging hij terug naar zijn roots: de kunstfotografie. LaChapelle kwam ook twee fotoboeken signeren in een Brusselse boekhandel: "Lost and Found", en "Good News".