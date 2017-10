Leuven lanceert nieuw label voor studentenkamers

Studenten die op zoek zijn naar een studentenkamer of een -kot, en waar willen voor hun geld - of dat van hun ouders - kunnen tot nu enkel terecht op Kotwijs, de website van de huisvestingsdienst van de KULeuven. Die dienst voert kwaliteitscontroles uit en biedt studenten een overzicht aan van koten die aan de kwaliteitscriteria van de universiteit voldoen.

Maar vanaf volgend jaar verandert er dus wat. De dienst woontoezicht van de stad Leuven voert namelijk zelf ook al jaren controles uit om de kwaliteit van de woningen in de stad te bewaken en te verbeteren. Die controles gebeurden bovendien ook in gebouwen met studentenkamers.

Om niet met twee verschillende kwaliteitslabels te hoeven werken en verwarring te laten ontstaan over welk label het meest correct is, zijn de verschillende diensten van stad en universiteit nu overeengekomen om één uniform label te gebruiken. Zo willen ze studenten in één opslag kunnen laten zien of een kot aan de normen voldoet of niet. Er zal bovendien ook een databank worden aangelegd met studentenkamers die volledig in orde zijn.

"We vullen elkaar een beetje aan", vertelt Bieke Verlinden (SP.A), schepen van Sociale zaken, Werk en Studentenzaken. "De huisvestingsdienst van de KULeuven weet bijvoorbeeld niet altijd of een huisbaas in orde is met de nodige vergunningen, de stad wel. Als we alles samenleggen krijgen studenten dus een goed overzicht van de verschillende normen die er zijn op het vlak van woonkwaliteit, brandveiligheid, stedenbouwkundige vergunning en studentvriendelijkheid."