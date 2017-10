Louis Tobback over "de Reus” bij de rijkswacht: “Ik ben daar eerder verontwaardigd over dan verwonderd”

Bende van Nijvel Stefaan De Clerck over Bende van Nijvel: “Nooit gevoel gehad dat piste in doofpot zou zijn geduwd”

Maar het kampte ook met een slechte reputatie: door gestolen wapens bij de antiterreureenheid Diane, door extreemrechtse rijkswachters zoals Bouhouche en Beyer en door allerlei complottheorieën die de Rijkswacht in verband brachten met de Bende van Nijvel. De aanslagen moesten volgens die theorieën spanningen in de maatschappij creëren die een extreemrechtse staatsgreep mogelijk moesten maken.

In 1988 werd de Vlaamse socialist Louis Tobback minister van Binnenlandse Zaken in de laatste rooms-rode regering van Wilfried Martens. Hij kreeg het rapport van de Bendecommissie geleid door de CVP’er Bourgeois op zijn bureau. De toen nog zelfstandige en op militaire leest geschoeide rijkswacht profileerde zich als het elitekorps van de politie.

Er hing daar een sfeertje van "er worden daar complotten gesmeed, er worden wapens gestolen"

De rijkswacht zat in de jaren tachtig nog bij het ministerie van Defensie en had een sterke hiërarchische militaire structuur. Het korps had de reputatie "een staat in de staat" te zijn. In de politiek gingen dan ook stemmen op om er een burgerkorps van te maken en onder Louis Tobback kwam de rijkwacht onder het ministerie van Binnenlandse Zaken terecht. De geruchten over een link met de Bende waren een motivatie voor de demilitarisering zegt Tobback: “De Bende van Nijvel was zeker één van de motieven die gespeeld hebben bij de overtuiging dat er gedemilitariseerd moest worden.”

“Laten we zeggen dat het geurtje dat begin jaren tachtig rond de antiterreurgroep van de Rijkswacht, Diane, en allerlei complottheorieën rond de rijkswacht en de Staatsveiligheid hingen, dat dat een van de belangrijkste motieven was. Op het ogenblik dat ik er gekomen ben, hing dat sfeertje van “er worden daar complotten gesmeed, er worden wapens gestolen” er nog altijd. Dus dat moest stoppen. Waarbij moet gezegd dat de generaals Berghmans en na hem De Ridder daar heel veel inspanningen hadden gedaan om dat soort avonturiers uit de rijkswacht te krijgen, maar zij hebben die erfenis gevonden die dodelijk was voor de reputatie van het korps.”