Waar zat Marcel Vanthilt de voorbije jaren? "Er is de laatste jaren véél gebeurd. C'est la vie"

Vanthilt was lange tijd niet weg te branden in de muziekscène en op televisie. In de jaren 80 was er vooral Arbeid Adelt! en zijn werk als veejay op MTV. Daarna volgden tal van programma's, vooral quizzen en zomerpraatshows, bij de openbare omroep, denk maar aan "Villa Vanthilt", "Via via" en "Tien voor taal". Met vooral opmerkelijke passages als jurylid tijdens de preselecties van het Songfestival (zo maakte hij regelrecht brandhout van K3) en zowaar een figurantenrolletje in de serie "Friends". De afgelopen jaren was hij echter niet meer prominent aanwezig op tv.

De illusie van liefde - trouw - altijd bij elkaar

Toch heeft Vanthilt het druk gehad, privé dan. "Eerst stierf mijn hond. ik had hem 15 jaar. Dan werd mijn moeder ziek en was het 2 à 3 jaar ziekenhuis in en uit. Toen is die gestorven, en het jaar daarop: ook een scheiding, na een relatie van 18 jaar. Tegelijkertijd zegt de VRT - wegens besparingen - "Marcel, we kunnen u niets meer beloven". Het heeft me doen beseffen dat ik lange tijd een gelukzak ben geweest", vertelt Vanthilt rechtuit. Vooral de echtscheiding kwam onverwachts. "Dat heeft me helemaal omvergeblazen. Ik leefde in de illusie van het concept liefde - trouw - altijd bij elkaar. Nu ben ik daar niet meer van overtuigd. Het is heftig geweest."

VIDEO onder: Marcel Vanthilt ten tijde van MTV met de Red Hot Chili Peppers.



De kinderen houden hem (met plezier) thuis

Vanthilt heeft een goede band met zijn kinderen, een zoon van 15 en een zoon van 10. Hij is erg gehecht aan ze, en ondanks dat hij ooit in Los Angeles woonde, ziet hij zichzelf nu niet meteen emigreren. "Ik kan nu niet weggaan. Ik zou ze zelf te fel missen, en zij zouden het niet leuk vinden. Ik mis die kinderen zelfs na twee dagen." Vanthilt is gewoon ook thuis gebleven voor de kinderen. "Ik heb mijn kinderen op één jaar tijd meer gezien dan mijn vader mij ooit heeft gezien. Dat is leuk: mijn beste vrienden zijn mijn zoontjes."



© VRT

Nee, niet binnengeraakt in Los Angeles

"Ik schreef wekelijks stukken voor (het tijdschrift, red.) Panorama", blikt Vanthilt terug op zijn periode in de VS. De hunker naar roem was er. "Ik heb het eerste jaar écht gesolliciteerd op allerlei soorten van vlakken. Ik heb zelfs een videotape gestuurd naar David Letterman: "You should interview me!" Je kunt maar proberen. (lacht) In Los Angeles waren 95 tv-kanalen, in België zes. Er was in LA véél meer. Ik ben daar alleen niet binnengeraakt", mijmert Vanthilt. "Te weinig ambitieus ben ik geweest", vat Vanthilt samen met de lach.

Ik heb nog niets gedaan, het moet nog allemaal beginnen