Nieuw arrestatiebevel in onderzoek naar aanslag op Thalys twee jaar geleden

Het gaat om Redouane Sebbar, een 25-jarige Marokkaan die gelinkt zou zijn met Abaaoud. De speurders gaan ervan uit dat hij de aanval mee heeft voorbereid. Er is een internationaal aanhoudingsbevel uitgeschreven tegen de man, die opgesloten zit in Duitsland.

Op 21 augustus 2015 stapte Ayoub El Khazzani zwaarbewapend in Brussel op een Thalys richting Parijs. Hij verschool zich in het toilet, waar hij even voorbij de Franse grens uitkwam met een kalasjnikov in de hand. Vier reizigers konden hem overmeesteren, waardoor er slechts drie mensen gewond raakten. El Khazzani zou alles hebben gedaan in opdracht van Abaaoud.