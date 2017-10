Slachtoffers Bende van Nijvel: "Wie de opdrachtgevers zijn, is veel belangrijker"

Diederik Palsterman was 11 jaar toen hij samen met zijn vader Jan op zaterdagavond 9 november 1985 naar de Delhaize in Aalst ging: "We wilden eigenlijk al in de namiddag naar het warenhuis gaan, maar het was te gezellig thuis. Rond half acht zijn we dan toch vertrokken. Mijn vader is de parking opgereden en ging tanken, wij zijn binnengegaan. Daarna hebben we hem nooit meer gezien."

"Meer interesse in de motieven"

Nathalie, de zus van Diederik, was die bewuste avond thuis. In een gesprek met "Terzake" benadrukt ze dat de mogelijke doorbraak in het dossier goed nieuws is, maar ze hoopt vooral dat er nu eindelijk ook gezocht wordt naar de opdrachtgevers achter de Bende van Nijvel. "De opdrachtgevers zijn veel belangrijker, de mensen die al 32 jaar het potje dichthouden en die er alles aan doen om de waarheid niet naar boven te laten komen. Dat is veel erger."

De mensen die al 32 jaar het potje dichthouden, dat is veel erger Nathalie Palsterman, dochter slachtoffer Bende van Nijvel

Ook Jan Rosseel, die zijn vader verloor bij de aanslag op de Delhaize in Eigenbrakel, hoopt dat er ooit opheldering komt over de motieven en het groter geheel achter de Bende van Nijvel. Dat zei hij in "De wereld vandaag" op Radio 1: "Ik heb meer interesse in het "waarom", de daders vind ik minder belangrijk. Maar je hebt natuurlijk wel de daders nodig om het kleed te ontrafelen."

Nathalie en Diederik Palsterman VRT

Na meer dan 30 jaar gerechtelijk onderzoek en vaak gebrekkige aandacht voor de slachtoffers heeft Nathalie Palsterman het geloof in het Belgische justitieapparaat verloren: "Je kan als minister van Justitie alles verwezenlijken, maar de funderingen zijn rot. Daarop kan je geen geloofwaardige justitie bouwen."