Opnieuw betoging tegen moord op journaliste in Malta

In La Valetta legden ze bloemen neer bij een standbeeld recht tegenover het Gerechtsgebouw en droegen plakkaten met zinnen uit Galizia's laatste blog: "ER zitten overal schurken" en "De toestand is hopeloos". De politie nam wel een spandoek weg waarop stond "Malta Maffiastaat". De leiders van de twee grote partijen, eerste minister Muscat van de socialisten en nationalistisch voorzitter Delia, bleven weg van de bijeenkomst. Muscat omdat hij naar eigen zeggen "weet wanneer hij niet gewenst is", een verwijzing naar de eis tot ontslag door de zonen van Galizia. Delia om geen olie op het vuur te gooien en politiek misbruik te maken van het drama. Beide politici hadden een geding aangespannen tegen Galizia. Alle kranten droegen op zondag dezelfde titel op een zwarte achtergrond: "De pen is sterker dan angst". Een afvaardiging van het burgerforum is ontvangen door prseidente Mairie-Louise Coleiro Preca.