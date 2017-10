Regeringscoalitie lijkt op overwinning af te stevenen in Argentinië

Volgens de exitpolls van tv-zenders TN en América 24 zou de coalitie meer zetels verwerven in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. "De Argentijnen konden hun stem uitbrengen op deze democratische dag zonder incidenten. We wachten op de resultaten", zei regeringsleider Marcos Peña tijdens een persconferentie.

Op plaats twee komt Unidad Ciudadana (Burgereenheid), de partij van de linkse ex-presidente Cristina Kirchner, en haar bondgenoten. Kirchner zou verkozen moeten worden als senatrice in de provincie Buenos Aires, wat haar parlementaire immuniteit oplevert, niet onbelangrijk gezien de verschillende corruptiezaken waarin ze verwikkeld is.

Zondag moesten 33 miljoen Argentijnen hun stem uitbrengen om de helft van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en een derde van de Senaat te hernieuwen. In Argentinië geldt stemplicht en de opkomst bedroeg als dusdanig 78 procent, zeggen de kiesautoriteiten.

De centrumrechtse coalitie Cambiemos, aan de macht sinds december 2015, vormt op dit moment een minderheisregering (met 87 zetels op 254 in de Kamer, 15 op 72 in de Senaat), maar slaagde er tot nu toe in te regeren door verbonden te smeden.