Slachtoffer van Bende van Nijvel heeft één dader herkend in rijkswachtkazerne

"Toen mijn vader me zei dat ik me moest bukken, zag ik een persoon staan op 5 of 6 meter van de camionette", vertelt Bozidar Junior Djuroski aan TV Oost Nieuws. "Hij schoot en ik zag zijn gezicht. Hij had een strenge, expressieve en donkere blik."

Bozidar Junior Djuroski raakte zwaargewond bij de overval in Eigenbrakel, zijn vader Bozidar Senior Djuroski werd doodgeschoten. Hij zegt nu één van de bendeleden nadien herkend te hebben in de rijkswachtkazerne in Aalst, waar hij als getuige een verklaring moest gaan afleggen. Dat gebeurde weken na de overval, na een lang verblijf in het ziekenhuis. "Ik kwam iemand tegen die dezelfde blik had als de moordenaar die voor mij had gestaan."

Pas tien jaar later kwam Bozidar Junior ermee naar buiten. Hij werd opnieuw ondervraagd en haalde de foto van de man uit een line-up. De man op de foto was een rijkswachter. Maar Bozidar Junior werd afgewimpeld. "De speurders die zich ontfermden over de Bende van Nijvel hebben er onderzoek naar gedaan en zeiden mij dat hij niets met die feiten te maken had", zegt hij. Sindsdien heeft hij niets meer gehoord.

"Psychisch is het moeilijk en ik zou graag hebben dat er resultaat wordt geboekt", zegt Bozidar Junior. "Zodat wij en de andere families onze rouwperiode kunnen afsluiten."

U kan de getuigenis van Bozidar Junior Djurozski bekijken op de website van TV Oost.