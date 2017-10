Tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen als vrijwilliger, in welke gevallen mag het?

Alexander De Croo verduidelijkte in “De ochtend” op Radio 1 om welk soort van vrijwilligerswerk het gaat. “We zien dat er vandaag bijzonder veel mensen actief zijn in onze samenleving. In een sociale vereniging, in sportclubs als jeugdtrainers en zo voort."

"Maar ook mensen in de buurt die elkaar helpen. Kinderen van school gaan halen bij tweeverdieners en ze thuis opvangen tot de ouders thuiskomen. Vaak krijgen ze daar een bescheiden vergoeding voor maar dat zit vandaag in de grijze zone. Hiermee creëren we duidelijkheid over dit soort van activiteiten van burger tot burger. Of in de vrije tijd of in de sportsfeer daar mag men tot 500 euro onbelast bijverdienen per maand”.