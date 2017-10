VN: "Kansarmoede drijft jonge Afrikanen naar extremisme, niet hun geloof"

Tussen 2011 en 2016 zijn maar liefst 33.000 mannen, vrouwen en kinderen om het leven gekomen bij gewelddadige extremistische aanvallen. De Verenigde Naties willen de snelle opmars van dat geweld stoppen, maar daarom willen ze ook nagaan wat de jongeren in de handen van dat geweld drijft. Uit de studie blijkt dat de vele Afrikaanse jongeren die zich hebben aangesloten bij een gewapende extremistische groep, geen kansen hebben gekregen. Dat is de belangrijkste vaststelling van de studie van UNDP. Hun onderzoekers gingen luisteren naar 495 rekruten van groepen als Boko Haram en Al Shabaab.

Afkomst en kansen

De rekruten kregen vragen over hun gezinssituatie, hun religie, economische factoren en de invloed van de overheid op hun keuze. De meesten van hen wonen in afgelegen gebied, hun ouders en zijzelf hebben generaties lang ook figuurlijk aan de zijlijn gestaan. Als kind kregen velen van hen niet de kans om te studeren of om degelijk werk te vinden.

Frustratie dus, met werkgelegenheid als het ergste aangestipte pijnpunt. Ook van de overheid moesten ze niet veel verwachten. 83 procent gelooft dat die alleen de belangen van enkelingen behartigt. 75 procent vertrouwt de politici en de ordediensten niet. Meer nog, het was vaak de moord op of de arrestatie van een familielid of vriend die de jongere aanzette om de wapens op te nemen.