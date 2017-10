Van Steenbrugge: "Onderzoeksrechter was duidelijk: dossier Bende van Nijvel is gemanipuleerd"

Bende van Nijvel Slachtoffers Bende van Nijvel: "Wie de opdrachtgevers zijn, is veel belangrijker"

Walter Van Steenbrugge is al meer dan een jaar de advocaat van Diederik en Nathalie Palsterman. Zij verloren hun vader tijdens de aanslag van de Bende van Nijvel in Aalst. "Zij hebben mij zaken gezegd en getoond waarvan ik dacht dat ze niet mogelijk waren", zegt de advocaat.

"In oktober vorig jaar heeft de onderzoeksrechter gezegd dat ze er zeker van is dat het onderzoek werd gemanipuleerd", zegt Van Steenbrugge. "Dat kwam hard aan bij de familie. Ik heb het dossier opgevraagd: het onderzoek naar het onderzoek. Dat bestond maar uit enkele velletjes papier. Dat was om te lachen."