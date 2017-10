Zijn dit de "twee andere namen" in het dossier van de Bende van Nijvel?

"Kind aan huis"

Als de twee namen kloppen, dan kan dat belangrijk zijn. Het gaat namelijk om twee oud-rijkswachters, die verschillende keren opdoken in het onderzoek naar de Bende. Ze werden verdacht van diefstallen van wapens bij de speciale antiterreureenheid van de rijkswacht in 1982. De speurders dachten dat die wapens door de Bende werden gebruikt, maar dat hebben ze nooit kunnen bewijzen.

En nu?

De vraag is nu of het gerecht hier volop op zal inzetten. Bouhouche is intussen overleden, maar Beijer leeft wel nog. Hij zou momenteel in Thailand wonen.