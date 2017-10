"Archipel" of Europalia Indonesia meert aan aan de oevers van de Maas in Luik

Dat aanmeren kunt u letterlijk nemen, want het pronkstuk van de tentoonstelling is een "padewakang", een traditioneel zeilschip uit de regio, ter plekke in elkaar getimmerd door vaklui van het eiland Sulawesi. Dat type schip werd in de 9e eeuw al afgebeeld in de tempel van Borobudur op Java en is de voorloper van houten schepen die nog altijd rondvaren in Indonesië.

"Archipel of koninkrijken van de zee" blikt terug op de boeiende uitwisseling van goederen, mensen, ideeën en religies in het spoor van die zeehandel. Het beginpunt is de migratie van Austronesiërs, de voorlopers van de Maleise volkeren zoals Indonesiërs en Filipino's, enkele duizenden jaren voor onze jaartelling. Al eeuwen voor onze tijdrekening knoopten die handelsbetrekkingen aan met China, Indochina, India en het Midden-Oosten en Europa. De Grieken en Romeinen kenden de "eilanden van goud".

Net als in de Oudheid liggen de Indonesische eilanden op een kruispunt van erg belangrijke maritieme handelsroutes; die tussen de Indische en de Stille Oceaan, tussen China en India. Wie die smalle zeestraten controleert, controleert ook de zeehandel. Bovendien konden de eilanden zelf ook goud, tropische houtsoorten, edelstenen en vooral specerijen -peper, muskaatnoot en dergelijke- uitvoeren. Die waren overal erg gegeerd, en dus "peperduur".