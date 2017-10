"Ben op mijn 15 beginnen te werken en nu halen ze 140 euro van mijn pensioen"

De Commissie Sociale Zaken is vandaag bijeen om de nieuwe pensioenmaatregel - wellicht - goed te keuren. De maatregel heeft een invloed op mensen die vroeg zijn beginnen te werken, een zwaar beroep uitoefenden en op het einde van hun loopbaan met brugpensioen zijn gegaan.



Michel Cuypers uit Riemst is zo iemand en ook hij voert vandaag actie. "Ik was 15 toen ik ben beginnen te werken. Ik heb 42 jaar gewerkt, waarvan 40 jaar in de bouw. Toen dat te zwaar begon te worden, ben ik met brugpensioen gegaan. "Die dagen brugpensioen tellen volwaardig mee voor uw pensioen", hoorde ik toen. Met deze maatregel zou ik 140 euro pensioen per maand verliezen."