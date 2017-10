"De Reus" uit Groep Diane gezet na schietincident

"Het verhaal komt uit de mond van C. B.", benadrukt Geert Lenssens, de advocaat van de broer van C. B. "Hij heeft het verhaal meermaals verteld aan zijn broer." Begin jaren 80 werd C. B., de man die er momenteel van verdacht wordt dat hij één van de bendeleden was van de Bende van Nijvel, uit de Groep Diane gezet wegens een schietincident. De Groep Diane werd opgericht in 1972 en was het elitekorps van de rijkswacht. De Groep was de voorloper van de speciale eenheden van de politie.

Volgens Lenssens is er een schietincident geweest in Zaventem. Wat er zich tijdens dat incident afspeelde, is een eerder technisch verhaal. "Wanneer een bepaald type van wapen laadt, moet men er niet enkel een lader insteken, maar moet er ook een kogel in de kamer komen. Als men het wapen vervolgens ontlaadt, moet de lader eruit en moet de kogel ook uit de kamer geraken. Dat gebeurt normaal automatisch."

Maar op het moment dat C. B. zijn wapen ontlaadde, is de kogel in de kamer blijven steken. "C.B. besefte dat niet en heeft uit routine de trekker overgehaald," aldus Lenssens.