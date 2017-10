"Waarom Zeebrugge? We wilden eens iets anders proberen"

Het Amerikaanse leger transporteert dezer dagen via ons land 89 helikopters naar Duitsland en Oost-Europa. Bijna alle toestellen, waaronder ook 24 Apache-aanvalshelikopters, kwamen per schip naar Zeebrugge. Ze krijgen in België een laatste nazicht voor ze vertrekken voor een missie die negen maanden zal duren. John Hotek, bevelhebber van het 839th Transportation Battalion, legt in de video hierboven uit waarom het Amerikaanse leger voor Zeebrugge koos.