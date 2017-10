Beweging.net kritisch over belastingvrij 500 euro per maand bijverdienen

"Het lijkt de mirakeloplossing voor het vele zwart- en grijswerk in onder andere de sportsector en bij uitbreiding ook in het verenigingswerk en de non-profit", aldus Rosvelds. Alleen kunnen volgens haar daardoor bijvoorbeeld officieel vastgelegde trainerscontracten komen te vervallen, waardoor geregulariseerde banen verdwijnen.

In een opinie-artikel dat morgen op de eigen website verschijnt, zegt hoofd van de studiedienst van Beweging.net Sandra Rosvelds dat het risico bestaat dat mensen één dag per week gebruik zullen maken van de nieuwe regeling. Daardoor betalen ze geen belasting, terwijl ze wel 500 euro verdienen. Rosvelds denkt dat veel mensen zich alleen niet realiseren dat ze dan bijvoorbeeld geen pensioenrechten opbouwen.

Eigen verantwoordelijkheid

Rosvelds denkt dat de overheid zelf de rekening zal betalen, doordat er minder geld voor de sociale zekerheid binnenkomt, door niet geregulariseerd werk belastingvrij te maken. Ook vreest zij voor minder controle op de kwaliteit van veel werkzaamheden.

Werk dat nu vaak door een werkzoekende met een officiële PWA-overeenkomst is uitgevoerd, "kan voortaan ook van burger tot burger". Dat zou ook kunnen gebeuren voor kinder- of nachtoppas of gezingszorg, waar nu controle op is door erkende diensten.

"Wie je op die andere manier in huis haalt, is dan volledig je eigen verantwoordelijkheid, want er zit geen erkende organisatie meer tussen, die de kwaliteit van de dienstverlening bewaakt", aldus Rosvelds.