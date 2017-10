Bonden dreigen met staking bij Coca-Cola

Het front van de christelijke en socialistische bediende- en voedingscentrales diende een aanzegging in waarbij stakingen en acties mogelijk zijn vanaf 6 november. Maar de bonden sluiten niet uit dat er de komende dagen al acties volgen. De vakbonden stellen aan de kaak dat het bedrijf werknemers de laan wil uitsturen in België en elders, terwijl de multinational miljoenen winst boekt. "We hebben onze buik vol van deze 'salamipolitiek'", zegt Marc Delvenne, vakbondssecretaris voor ACV Voeding en Diensten. "Coca-Cola kondigt quasi jaarlijks herstructureringen aan, waarbij het banenverlies in schijfjes opgedeeld wordt." De christelijke voedingscentrale hekelt "de 26ste herstructurering in 15 jaar" bij het bedrijf in België. "Met die salamipolitiek kunnen we absoluut niet leven", voegt Karin Schaerlaekens van de christelijke bediendebond LBC toe. "Die zet de mensen in onzekerheid."

Coca-Cola wil 63 banen schrappen

Vorige dinsdag bevestigde het bedrijf dat het 63 van de circa 2.200 banen wil schrappen in de zeven vestigingen. Het bedrijf heeft in België vestigingen in Gent, Antwerpen en Chaudfontaine (productie en distributie), Hasselt en Heppignies (distributie), Anderlecht (hoofdkantoor) en een technisch servicecenter voor koeltoestellen in Londerzeel. In Antwerpen en Gent zou bijvoorbeeld telkens een tiental banen bedreigd zijn, in Londerzeel 13. In heel Europa staan 600 banen op de wip.



Volgens Schaerlaekens verdwijnen in totaal 79 functies. Het bedrijf biedt deels wel andere jobs aan, waardoor het verlies netto uitkomt op 63. Maar de vakbondsvrouw stelt zich de vraag of het voor de betrokken werknemers wel mogelijk is om die andere functies aan te nemen, en of ze dat wel willen. Mensen zouden bijvoorbeeld naar een andere site moeten of mensen in de weekendploeg zouden een functie in de weekploeg aangeboden krijgen, legt ze uit.