"99,99% van onze ex-rijkswachters zijn integere mensen"

De rijkswachters hadden vroeger ook een vakbond, met name het NSRP. Die werd na de politiehervorming omgevormd tot de politievakbond NSPV, het nationaal syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel. Carlo Medo is zelf rijkswachter geweest en momenteel nationaal voorzitter van de NSPV. Hij begon zijn carrière bij de rijkswacht in 1987, twee jaar na de laatste aanslagen van de Bende van Nijvel.

De onthullingen van dit weekend met betrekking tot 'De Reus' komen hard aan bij Carlo Medo. "99,99% van onze ex-rijkswachters zijn professionele en integere mensen. Dat zijn mensen die gekozen hebben om hun leven ten dienste te stellen van onze medemens. Toen we op achttien jaar onze eerste voeten in de kazerne hebben gezet, heeft men ons dat zo ingepeperd", vertelt hij in "De ochtend". "Het raakt mij, omdat wij fier zijn op onze politiejob. Iemand die zulke feiten pleegt, kan je bezwaarlijk nog iemand met een uniform noemen. Als vakbondsman binnen de politie ben ik enorm verontwaardigd."

Medo was vroeger ook zelf speurder en vindt dat dit dossier moet uitgespit worden tot op het bot. "Alle pistes moeten onderzocht worden, ook al zijn die pijnlijk. We moeten het gerecht haar werk laten doen. En dan hoop ik dat we de nabestaanden eindelijk een duidelijk antwoord kunnen geven."



Zelf kent Carlo Medo de mensen die de voorbije dagen genoemd worden niet persoonlijk. "Dat zijn mensen van voor mijn tijd."