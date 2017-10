Proefschrift Stephen Hawking gratis online. Massale belangstelling doet website crashen

De wereldberoemde astrofysicus Stephen Hawking schreef in 1966 een lijvig proefschrift aan de universiteit van Cambridge over het uitdijen van het heelal. Gisteren maakte Hawking op zijn Facebookpagina bekend dat hij zijn proefschrift integraal en gratis op het internet zou laten zetten.

"Hawking was toen al geniaal"

In "Properties of expanding universes" levert Stephen Hawking het wiskundige bewijs voor de oerknal. Hawking toont ook aan dat er een nieuwe theorie moet komen om de oerknal volledig te kunnen begrijpen: de kwantumtheorie, een volledig andere benaderingswijze van de tot dan bestaande natuurkunde. Dit toont meteen ook de genialiteit van Stephen Hawking aan, die toen slechts 24 jaar oud was.

"Het doctoraatsonderzoek van Hawking lag aan de basis van de oerknaltheorie en de kwantummechanica", vertelt Thomas Hertog, natuurkundige aan de KU Leuven die al jarenlang bevriend is met Stephen Hawking in "De Wereld Vandaag" op Radio 1. "In zijn bureau heb je een heel boekenrek waarbij het eerste boek zijn eigen doctoraatsthesis is. En daarnaast staan er 28 andere boeken: de doctoraatsthesissen van zijn studenten. Al die thesissen bouwen op elkaar voort om uiteindelijk tot de eerste modellen van de oerknal te komen."