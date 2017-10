Drie Belgische films genomineerd voor European Film Awards

De film "King of the Belgians" (foto), geschreven en geregisseerd door Jessica Woodworth en Peter Brosens, en de film "Vincent", geregisseerd door Christophe van Rompaey en geschreven door Jean-Claude van Rijckeghem, zijn genomineerd in de categorie European Comedy 2017.



"King of the Belgians" is een roadmovie waarin een ingedommelde koning het leven - en zichzelf - ontdekt. In de hoofdrollen zien we Peter Van den Begin, Lucie Debay en Titus De Voogdt.



In "Vincent" wil 17-jarige wereldverbeteraar Vincent zelfmoord plegen als statement tegen de wereldproblemen. Zijn impulsieve Franse tante Nikki probeert hem te redden en neemt hem mee naar Frankrijk waar ze Vincent de zonnige kant van het leven laat zien. In de belangrijkste rollen zien we Spencer Bogaert, Barbara Sarafian, Geert Van Rampelberg en Alexandra Lamy.



De Frans-Belgische animatiefilm "Zombillénium" van Arthur de Pins en Alexis Ducord, een horrorfilm voor een groot publiek, is genomineerd in de categorie European Animated Feature Film 2017.