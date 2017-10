Rapport Franse regering: politiegeweld tegen migranten in Calais "plausibel" 

Vandaag is het een jaar geleden dat het kamp nabij Calais, de zogenoemde “jungle” waar duizenden migranten de oversteek naar Groot-Brittannië afwachtten, werd ontruimd door de Franse politie. Duizenden werden geëvacueerd en weggebracht, niet naar het gedroomde Verenigd Koninkrijk, maar naar opvangcentra verspreid over Frankrijk.

Hardhandig optreden van de politie

Vrouwelijke migranten, die erg in de minderheid zijn, krijgen het extra hard te verduren. Zonder veilige schuilplaatsen zijn ze vatbaar voor fysiek en seksueel misbruik, mensensmokkel en uitbuiting. Zwangere vrouwen lopen meer risico om te vroeg te bevallen of een miskraam te hebben omdat ze te weinig of zelfs geen controles ondergaan. Bovendien zijn er geen toiletten of douches, "vreselijke omstandigheden voor een vrouw met haar maandstonden", aldus een vrijwilliger van het Refugee Women’s Centre.

Onderzoek Franse regering

Op basis van het getuigenissen concludeert het rapport ook dat de politie ten onrechte disproportioneel geweld gebruikt zou hebben tegen migranten en hulpverleners. Een andere tekortkoming is volgens het rapport ook dat de politie de bezittingen van sommigen geconfisceerd zou hebben. Maar volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er "geen enkel element in dit rapport dat als afdoende bewijs dient voor de beschuldigingen in het Human Rights Watch rapport". De plausibele tekortkomingen in de aanpak van de politie zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken niet voldoende om hun werkwijze in twijfel te trekken.