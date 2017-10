Een nieuwe job, een nieuw leven na Ford

Een eerste slapeloze nacht was het 5 jaar geleden voor de meer dan 6000 werknemers van Ford Genk en zijn toeleveranciers. De Europese directie had de sluiting aangekondigd, en velen wisten met hun ongeloof geen blijf. Wat zien we 5 jaar later? 4 op de 5 werknemers zijn opnieuw aan de slag, soms in heel andere sectoren. We zochten er enkelen op.