Facebook wil nieuwsoverzicht in tweeën splitsen

De test loopt in deze zes landen: Slovakije, Servië, Sri Lanka, Cambodja, Bolivië en Guatemala. Daar is het nieuwsoverzicht van Facebook-gebruikers in tweeën gesplitst: eentje met updates van vrienden en familie en een andere, commercieel nieuwsoverzicht.

Luisteren naar de gebruikers

In zijn blog zegt Adam Mosseri, vicedirecteur bij Facebook, dat de tests er zijn gekomen op vraag van de gebruikers. "Mensen zeggen ons dat ze posts van vrienden en familie makkelijker willen zien. Men kan dus kiezen tussen twee verschillende nieuwsoverzichten: "news feeds" en "explore"."

De "news feeds" zijn posts van mensen met wie u bevriend bent, op de "explore" pagina vindt u posts van bedrijven of kranten die u of u vrienden leuk vinden hebben. Daarnaast verschijnen ook posts waarvan Facebook vermoedt dat u die interessant vindt.



Kranten lokken minder bezoekers

Wie deze verandering niet graag ziet aankomen, zijn de krantenwebsites. Filip Struhàrik, journalist van de Slovaakse krant Dennik N, merkt op dat het aantal bezoekers sinds de opsplitsing drastisch is gedaald. Het bereik van de website van Dennik N is in een paar dagen tijd met twee derde gezakt. De Facebookpagina's van de 60 grootste Slovaakse mediawebsites hebben vier keer minder interacties.